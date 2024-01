Urteil gegen Berufsverbrecher „Das hat uns sehr negativ beeindruckt“ – Drach muss lange in Haft

Mehr als 25 Jahre seines Lebens hat Thomas Drach bereits in Gefängnissen verbracht. Nun schickte das Kölner Landgericht den 63-Jährigen erneut für lange Zeit hinter Gitter: Nach drei bewaffneten Überfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main muss Drach wegen versuchten Mordes und schweren Raubs für 15 Jahre in Haft. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung an. Gut möglich also, dass Drach nie mehr frei kommt.