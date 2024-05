Szenario eines möglichen Anschlags Soldaten üben bei Köln Schutz von wichtigem Versorgungslager

Mehr als 200 Soldatinnen und Soldaten haben in der Nähe von Köln den Schutz wichtiger Infrastruktur geübt. Im Probe-Einsatz war am Donnerstag das sogenannte Heimatschutzregiment 2 aus Münster – es hat die Aufgabe, im Verteidigungsfall wichtige Objekte und Bereiche in Nordrhein-Westfalen zu schützen. Beteiligt an der Übung waren nach Angaben der Bundeswehr Reservisten, freiwillig Wehrdienstleistende und aktive Soldaten.