Schottische Fans verabschieden sich von Köln „Ich dachte, das Bier wird hier in riesigen Maßkrügen serviert“

Unweit der Innenstadt, inmitten eines Landschaftsschutzgebiets, liegt der Campingplatz Stadt Köln – direkt am Rhein. Noch sieht man hier einige Campervans, Zelte und Autos, die von der schottischen Flagge geziert werden. Aber so langsam leert sich die sattgrüne Wiese und die ersten schottischen Fußballfans packen zusammen. Colin McPherson räumt am Morgen nach dem 1:1 gegen die Schweiz bereits seine letzten Sachen in den Kofferraum seines Autos. Mit seinem Sohn ist er wegen der EM zu Besuch in der Domstadt. „Wir haben uns das gestrige Spiel auf der Fanmeile am Konrad-Adenauer-Ufer angeschaut und es war fantastisch“, sagt McPherson.