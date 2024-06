Public Viewing mit Dudelsackklängen Tausende Schotten feiern in Köln – „Deutschland ist unfassbar gastfreundlich“

Die Party und gute Laune beim Public Viewing kommen auch bei Diane Anderson und ihrem Sohn Aidan hervorragend an. „Wir sind das erste Mal in Köln und finden es fantastisch. Die Menschen sind so herzlich“, sagt Anderson. Die beiden sind erst seit einem Tag in der Domstadt zu Besuch und fliegen bereits morgen zurück. Im Gepäck durfte die schottische Flagge nicht fehlen. „So ein Gemeinschaftsgefühl mitten in Deutschland zu erleben, ist schon etwas Besonderes“, freut sich die Schottin. Sie tippt auf einen 2:1 Sieg für ihr Heimatland.