Vor dem Spiel gegen die Schweiz Schottlands Fans erobern Köln – „Wir lieben Deutschland!“

Eines ist an diesem Abend klar: Egal, wie das Spiel ausgeht – die schottischen Fans sind mit Herzblut und großer Freude dabei. Auch am Konrad-Adenauer-Ufer fiebern die Schotten ihrem EM-Spiel entgegen. Viele Fans liegen sich in den Armen und stimmen gemeinsam Lieder an. Die Sonne steht nun tiefer, immer mehr leere Bierbecher stapeln sich am Wegesrand. Die Vorfreude dagegen steigt weiter.