Sexueller Übergriff im Kölner Stadtwald : Joggerin könnte Vergewaltigung erfunden haben

Köln Tagelang hat die Kölner Polizei nach einem Mann gesucht, der eine Joggerin im Stadtwald vergewaltigt haben soll. Nun nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

Eine Joggerin wird am hellichten Tag im Stadtwald bedroht und vergewaltigt – dieses Verbrechen schockte viele Kölner in der vergangenen Woche. Am vergangenen Mittwoch soll der Täter die Joggerin am Decksteiner Weiher beim „Haus am See“ in ein Waldstück gezwungen und dort vergewaltigt haben. Morgens um 9 Uhr, zu einer Zeit also, wo Dutzende Spaziergänger mit ihren Hunden, Jogger und Radfahrer im Stadtwald unterwegs sind.