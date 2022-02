4700 Teilnehmer, 8800 Zuschauer : D‘r Zoch kütt! – Köln verlegt Rosenmontagszug ins Stadion

Köln In Köln wird es eine Alternative zum traditionellen Rosenmontagszug geben – in der Arena. Es gilt die 2-G-plus-Regel und Maskenpflicht auf den Tribünen. 4700 Teilnehmer und 8800 Zuschauer sollen dabei sein.

Das Stadion des 1. FC Köln wird am Rosenmontag zur Hofburg des Dreigestirns: In diesem Jahr zieht der Zug nicht durch die Stadt, sondern durchs Stadion. Während Düsseldorf seinen Zoch auf Ende Mai verlegt hat, hält Köln am traditionellen Datum fest. „Karneval ist am Aschermittwoch vorbei“, sagt Zugleiter Holger Kirsch. Der Ort ist ungewöhnlich, doch wer Karneval liebt, soll alles so vorfinden, wie er es gewohnt ist: Fußgruppen, Spielmannszüge, Funkemariechen, Persiflagewagen, Kutschen und Pferde. 65 Karnevalsgesellschaften mit insgesamt 4700 Teilnehmern werden dabei sein, auf den Zuschauertribünen können 8800 Jecken jubeln. „Wir machen das, was möglich ist“, sagt Kirsch. Das Fußballstadion bietet sich auch deshalb an, weil das Hygienekonzept dort schon steht. Ansonsten gilt die 2-G-plus-Regel und Maskenpflicht auf den Tribünen. Über die genaue Sitzordnung werde in den kommenden Tagen noch in Gesprächen mit Ordnungs- und Gesundheitsamt entschieden, sagt Kirsch.