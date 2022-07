Kölner Kommissarin über Zivilcourage : Wie man in bedrohlichen Situationen handeln sollte

Eine Teilnehmerin hält bei einer Kundgebung ein Plakat mit der Aufforderung für mehr Zivilcourage. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Köln Was tun, wenn jemand belästigt, beschimpft oder bedroht wird? Die Kölner Kommissarin Elke van Ooyen leitet seit vielen Jahren Workshops zum Thema „Zivilcourage“. Sie sagt, das einzig Falsche in einer brenzligen Situation wäre, nichts zu tun.

Eine Frau wird in der U-Bahn belästigt, vor einer Kneipe kommt es zu einer Schlägerei, oder eine Gruppe Jugendlicher beleidigt einen Obdachlosen auf offener Straße: Es gibt viele Situationen, in denen es darum geht, hinzusehen und zu helfen. Doch je mehr Menschen die Situation mitbekommen, desto weniger greifen ein. Weil jeder sich darauf verlässt, dass der andere sich kümmert. Bystander-Effekt nennt sich das Phänomen.

Doch wie kann man am besten helfen, wenn jemand belästigt, beschimpft oder bedroht wird? Elke van Ooyen, 55 Jahre alt und Kriminalhauptkommissarin im Kommissariat Prävention/ Opferschutz im Polizeipräsidium Köln, leitet seit vielen Jahren Workshops zum Thema Zivilcourage. Sie sagt: „Für die Mehrheit der Menschen ist klar, dass sie bei gewalttätigen, bedrohlichen oder ungewohnten Situationen in der Öffentlichkeit den Geschädigten helfen möchten.“ Aber viele seien unsicher, wie sie reagieren sollten – sei es aus Angst, selbst angegriffen zu werden oder weil die Situation sie überfordere. In den Workshops, die zweimal im Jahr stattfinden, lernen die Teilnehmer, Konflikt- und Bedrohungssituationen frühzeitig zu erkennen und zu helfen, indem sie gewaltfrei und deeskalierend handeln, bis die Polizei eintrifft.

Kriminalhauptkommissarin Elke van Ooyen leitet Workshops zum Thema Zivilcourage. Foto: RPO/Claudia Hauser

„Zivilcourage ist mehr als helfen“, sagt van Ooyen. „Es ist in einer bedrohlichen Situation die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich für sich selbst und andere einzusetzen, also es ist immer mit einem Risiko verbunden.“ Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, rät sie zu folgendem Verhalten.

Andere um Hilfe bitten und den Notruf 110 wählen

Nicht darauf warten, dass ein anderer etwas tut, sondern selbst reagieren und Umstehende in die Situation holen. „Am besten spricht man andere direkt an: Sie mit dem blauen Hemd, helfen Sie bitte mit!“, sagt die Kommissarin. „Oder: Sie mit dem grünen Kleid, rufen Sie bitte die 110!“ Gilt es etwa, in einer U-Bahn zu reagieren, weil zum Beispiel eine Frau belästigt wird, sollte man über die Sprechanlage, die sich meist unter der Notbremse befindet, dem Fahrer Bescheid geben.

Das Opfer aus der Situation holen

„Man sollte immer vermeiden, sich mit den Tätern anzulegen“, sagt van Ooyen. „Stattdessen sollte man versuchen, das Opfer aus der Situation zu holen.“ Die Kommissarin nennt das „Opferklau“. So kann man etwa aus sicherem Abstand rufen: „Brauchen Sie Hilfe?“ und dem Opfer signalisieren, dass es zu einem kommen soll. „Man geht dann mit dem Opfer weg und sucht sich die nächste Rettungsinsel – also schaut: Wo sind andere Menschen?“

Sich nicht selbst in Gefahr bringen

Wird man Zeuge einer Schlägerei oder sieht man, dass Waffen im Spiel sind, sollte man auf keinen Fall körperlich eingreifen. „Besser: Die 110 wählen und aus sicherer Entfernung brüllen: Die Polizei ist unterwegs!“, sagt van Ooyen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Täter flüchten.

Als Zeuge aussagen

Kann man nicht mehr tun, als die Polizei zu alarmieren, sollte man sich die Täter genau anschauen, sich Merkmale und Kleidung einprägen, um sich dann der Polizei als Zeuge zur Verfügung stellen zu können. „Flüchten die Täter, kann auch helfen, sich die Fluchtrichtung zu merken“, sagt van Ooyen.

Fokus auf das Opfer

Wurde jemand verletzt, sollte man sich um ihn kümmern. Auch hier gilt, sich Unterstützung von Umstehenden zu holen, wenn man unsicher ist, wie man jemanden etwa in die stabile Seitenlage dreht. Danach Platz machen für die Rettungskräfte. „Die verlieren oft wertvolle Zeit, wenn Schaulustige den Tatort oder Zufahrten blockieren“, sagt van Ooyen.

Was kann man falsch machen?

„Falsch ist es, nichts zu tun“, sagt van Ooyen. „Die 110 kann jeder wählen.“ Jeder solle im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen, sagt sie. „Und wenn es nur ist, die Polizei zu rufen, ist es auch okay.“

Wie ticken die Täter?

„Ein Täter will es einfach haben, der will keine Zeugen, der will nicht kämpfen, der will keine Aufmerksamkeit“, sagt van Ooyen. „Er wird deshalb nach jemandem Ausschau halten, der schwächer ist, wehrlos, passiv, leise oder unaufmerksam, jemandem, der allein ist.“ Manche Menschen geraten schneller in den Fokus von Tätern als andere, sagt die Kommissarin. „Das heißt aber nicht, dass sie schuld sind – die Verantwortung trägt immer der Täter.“ Aber die meisten Menschen bekommen mit, wenn sie gemustert werden, jemand aufmerksam geworden ist. „Wichtig ist, dass ich dann sofort aktiv werde.“ Das heißt: Schnell aus der Situation gehen. Nicht lange warten. Und andere ansprechen.

