Prozess in Köln : Bande mutmaßlicher Wohnwagen-Diebe steht vor Gericht

Prozess in Köln

Köln Sechs mutmaßliche Wohnwagen-Diebe stehen seit Montag vor dem Landgericht Köln. Sie sollen in mehreren NRW-Städten hochwertige Fahrzeuge gestohlen haben.

Die Männer im Alter von 18 bis 54 Jahren sollen von März bis September 2018 in Köln, Bonn, Langenfeld und weiteren Orten hochwertige Wohnwagen gestohlen haben. Anschließend haben sie laut Staatsanwaltschaft ihre Beute nach Belgien gebracht und dort an einen Hehler verkauft. Angeklagt sind 37 Fälle, davon acht Versuche. Den Gesamtschaden beziffert die Anklage auf rund 775.000 Euro.

Laut Anklage sollen die sechs Beschuldigten - mutmaßlich Mitglieder einer Großfamilie - in unterschiedlicher Besetzung zunächst die Tatorte ausgekundschaftet haben. Sie hätten die Wohnwagen mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet, sie von den meist gesicherten oder umzäunten Geländen per Hand gezogen und mit mitgebrachten Zugfahrzeugen abgeschleppt. Anschließend sollen sie die Wohnwagen nach Belgien gebracht und an einen Hehler verkauft haben.