Verhandlung in Köln verschoben : Prozess gegen Drach geht erneut coronabedingt in Zwangspause

Köln Der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln muss erneut unterbrochen werden. Der Grund dafür ist Corona. Derzeit ist geplant, den Prozess am 26. April fortzusetzen.

Bereits zwischen dem 7. und 21. März waren sechs Verhandlungstage ausgefallen. Ebenso die geplanten Prozesstage am 29. und 31. März. Nachdem dann in der vergangenen Woche an zwei Tagen verhandelt werden konnte, geht das Verfahren nun am 12. und 16. April erneut in eine Zwangspause.