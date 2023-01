31-Jähriger wegen Totschlags angeklagt Kölner Wirt in seiner Kneipe erstochen – Prozessbeginn

Was der Auslöser für die brutale Tat war, ist noch ungeklärt. Am ersten Prozesstag wollte sich der Angeklagte nicht zur Tat äußern. Er ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und war kaum in der Lage, Fragen der Vorsitzenden Richterin zu seinem Lebenslauf zu beantworten. Die Anklageschrift geht davon aus, dass der Angeklagte in seiner Schuldunfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Er leidet an mehreren psychiatrischen Krankheiten, unter anderem einer schizophrenen Störung.