Großeinsatz in Ehrenfeld Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Köln – Identität steht fest

Am frühen Donnerstagabend bedrängte der zwischenzeitlich identifizierte Betroffene – es handelt sich um einen 36-jährigen Mann mit Wohnsitz in Euskirchen – auf dem Helmholtzplatz zwei Frauen und versuchte mit körperlicher Gewalt, deren Auto an sich zu bringen. Nachdem dies misslungen war, floh er anschließend in Richtung Vitalisstraße, wo er in ein Taxi stieg, um die Flucht fortzusetzen. Der Taxifahrer verweigerte jedoch den Transport und stieg aus. „Als der Betroffene die Fahrerposition eingenommen hatte und versuchte, sich mit dem Taxi zu entfernen, wurde er von zwei zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten gestellt“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Der Betroffene führte dabei ein Messer bei sich, das er trotz Aufforderung nicht weggelegt haben soll.“ Im weiteren Verlauf kam es zu der Abgabe eines Schusses, der den Mann im Bereich des Oberkörpers traf. Auf dem Boden liegend soll sich der Verletzte selbst noch mit dem Messer schwere Verletzungen zugefügt haben. Unter Reanimationsmaßnahmen brachten Rettungskräfte ihn in eine Klinik, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.