Nach Anzeige einer Joggerin in Köln : Polizei fahndet nicht mehr nach Vergewaltiger

Nach Anzeige einer Joggerin in Köln

Köln Die Kölner Polizei fahndet nicht mehr nach einem Mann, der Ende Februar eine Joggerin im Stadtwald in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben soll. Es wird aber weiter gegen die Frau ermittelt, die eine Straftat vorgetäuscht haben könnte.

Vier Wochen nachdem eine Joggerin eine Vergewaltigung im Kölner Stadtwald zur Anzeige gebracht und damit eine groß angelegte Fahndung in Gang gesetzt hat, wird nun nicht weiter nach einem möglichen Täter gefahndet. „Die objektive Beweislage, insbesondere das Spurenbild, deckt sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht mit den Schilderungen der Anzeigenerstatterin“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Es werde nun nicht mehr nach einer Person gesucht, die die von der Frau geschilderte Tat begangen haben soll. Die Frau bleibt nach wie vor bei ihrer Aussage.

Damit bestätigt sich, was sich schon Anfang März abzeichnete: Nach Auswertung der Beweise konnten die Ermittler damals schon nicht ausschließen, dass sich die Tat womöglich gar nicht oder zumindest nicht wie von der Frau geschildert zugetragen hat. Die Ermittlungen gegen einen unbekannten Sexualstraftäter liefen zwar weiter, parallel wurde aber ein zweites Ermittlungsverfahren gegen die Frau aufgenommen – wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat.

Die vermeintliche Vergewaltigung an einem Vormittag im Stadtwald hatte in Köln viele Menschen geschockt und verunsichert, die täglich in dem Gebiet joggen oder mit ihren Hunden spazieren gehen. Hundertschaftsbeamte durchkämmten den Wald auf der Suche nach Beweisen. Die Ermittler hatten den vermeintlichen Vergewaltiger nach der Tatbegehung, die sie als „sehr speziell“ beschrieben, als besonders gefährlich eingestuft und sogar befürchtet, es könnte sich um einen Serientäter handeln.