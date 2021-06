Randale bei Partys in Köln und Münster : „Wer Flaschen auf Polizisten wirft, ist kein Pandemie-Freiheitskämpfer“

Die Polizei geht auf einer Wiese am Aasee in Münster gegen Randalierer vor. Foto: dpa/Timo Gemmeke

Köln Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsdienst sind am Wochenende in Köln und Münster verletzt worden, weil sie illegale Partys auflösen wollten. Köln reagiert mit einer Aufstockung der Einsatzkräfte.

Mit einer Reiterstaffel und einer zusätzlichen Hundertschaft hat die Kölner Polizei ab Samstagnachmittag am Aachener Weiher und im Grüngürtel deutliche Präsenz gezeigt, um Szenen wie die vom Vorabend zu verhindern. Das hatte Kölns stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns am Samstag im Historischen Rathaus angekündigt. Zwar mussten die Beamten erneut eingreifen, die Situation eskalierte aber nicht noch einmal, wie ein Sprecher am Sonntag sagte: „Wegen des schönen Wetters war wieder viel los, aber die Lage war nicht mit Freitag vergleichbar.“ Sieben Platzverweise seien ausgesprochen und eine Person wegen einer Schlägerei in Gewahrsam genommen worden.

Etwa 1000 junge Menschen hatten in der Nacht zu Samstag bei einer illegalen Party mit DJs am Aachener Weiher gefeiert und getanzt. Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes holten sich Verstärkung der Polizei – drei Hundertschaften waren mit Helmen und Schutzschilden im Einsatz. „Ordnungsdienst und Polizei trafen vor Ort auf massive Aggressivität und wurden mit Flaschen beworfen“, sagte Andrea Blome, Leiterin des Kölner Krisenstabs am Samstag im Rathaus. Erheblich im Gesicht verletzt wurde ein städtischer Mitarbeiter, auch zwei Polizisten wurden von Flaschen getroffen und verletzt, sie blieben aber dienstfähig.

„Die Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber den Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsdienstes und der Polizei hat mich tief erschüttert“, sagte Blome. „Während in weiten Teilen des Stadtgebietes die Menschen die Lockerungen verantwortungsvoll im Freien genossen haben, ist die Situation am Aachener Weiher eskaliert.“ Miriam Brauns sagte: „Wenn Massen von Menschen, die vom Alter her noch nicht geimpft sein dürften, uns durch ihre Art des Feierns in die Gefahr eines Rückschlags bringen, hat das mit Vernunft nichts mehr zu tun.“ Die Gewalt sei ein Schlag ins Gesicht derer, die auf das Ende der Pandemie hofften und ihre Freiheiten zurückbekommen wollten. „Die Bereitschaft, aus dem Hinterhalt Gegenstände auf Einsatzkräfte zu werfen, macht mich tief betroffen.“

Auch in Münster warfen Feiernde auf einer Wiese am Aasee Flaschen und Pyrotechnik auf Einsatzkräfte. An der Bismarckallee sammelten sich bis zu 250 aggressiv auftretende Personen, vereinzelt wurde auch hier Pyrotechnik gezündet, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wiedersetzte sich nach einem Körperverletzungsdelikt den Maßnahmen der Beamten und verletzte einen Polizisten. Fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht im Polizeipräsidium verbringen. Die Ermittlungen zu den Flaschenwerfern dauern an. In Düsseldorf spricht die Polizei hingegen von einer „weitestgehend ruhigen Lage“.

Leere Flaschen schwimmen als letzten Überreste einer Party im Aachener Weiher. Foto: dpa/Roberto Pfeil