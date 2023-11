Festnahmen in NRW und Brandenburg Islamisten sollen Anschlag in Köln geplant haben

Köln · Um einen möglichen islamistischen Terroranschlag in Köln zu vereiteln, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zwei Jugendliche festgenommen. Was ihnen konkret vorgeworfen wird. Was die beiden geplant haben sollen.

29.11.2023 , 17:05 Uhr

Zwei Islamisten sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Sicherheitsbehörden haben zwei junge Islamisten festgenommen, die möglicherweise einen Anschlag verüben wollten. Wie der WDR zuerst berichtete, sollen die beiden angeblich einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge als mögliches Ziel ausgewählt haben. Über ihre Pläne sollen sich die beiden Islamisten in einem Video ausgetauscht haben, das in einer Gruppe auf Telegram zu sehen war, wie Sicherheitskreise unserer Redaktion bestätigten. In dem Video ruft der Telegram-Nutzer nach unseren Informationen aus Sicherheitskreisen zum Jihad auf und kündigt einen Anschlag an. Er nennt auch ein konkretes Datum: Freitag, 1. Dezember. Verfassungsschutz warnt vor deutlich gestiegener Terrorgefahr Verschärfte Sicherheitslage durch Nahost-Krieg Verfassungsschutz warnt vor deutlich gestiegener Terrorgefahr Die Sicherheitsbehörden wurden auf das Video und die beiden aufmerksam. Bei den beiden Islamisten handelt es sich noch um Minderjährige: einen 15-Jährigen Deutsch-Afghanen aus Burscheid und einen 16-jährigen Russen aus Brandenburg. Die beiden sollen am Dienstag festgenommen worden sein. Sie stehen unter Verdacht, geplant zu haben, eine terroristische Straftat zu begehen. Konkret sollen sie vorgehabt haben, einen Anschlag auf eine Synagoge einen Weihnachtsmarkt zu begehen – mit einem kleineren Lastwagen oder einem Brandsatz und mutmaßlich in Köln. Der 16-Jährige wird in Brandenburg als sogenannte relevante Person geführt. Er soll Sympatisant der Terrororgansiation Islamischer Staat sein und geplant haben, nach NRW zu reisen und sich an dem Anschlag zu beteiligen. Wegen des Verbreitens von Propagandamaterialien soll der 16-Jährige bereits polizeilich bekannt sein. Die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf teilte offiziell mit, dass Haftbefehl wegen der Planung eines terroristisch motivierten Anschlags erlassen worden sein. „Das Amtsgericht Leverkusen hat in einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen) bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gegen einen 15-jährigen Beschuldigten aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis, der am 28. November 2023 anlässlich der Durchsuchung seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen worden ist, einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlages erlassen“, heißt es in der Mitteilung. Allgemein gilt die Sicherheitslage in NRW derzeit als angespannt. NRW-Verfassungsschutzchef Jürgen Kayser hatte erst vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass eine abstrakte Anschlagsgefahr durch Einzeltäter besteht, die sich blitzschnell radikalisieren. Auch der Bundesverfassungsschutz warnte am Mittwochmorgen vor einer hohen Anschlagsgefahr in Deutschland. Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW, erklärte: „Der Fall zeigt, dass unsere Sicherheitsbehörden wachsam sind und schnell zugreifen können. Gleichzeitig zeigt der Fall aber auch, wie hoch die Anschlagsgefahr ist. Sie ist angesichts der Weltlage derzeit so hoch wie noch nie“, sagte Rettinghaus. Mehr in Kürze

(csh/hsr)