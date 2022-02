Polizei sucht Zeugen : Passant findet Babyleiche am Kölner Rheinufer

Köln Ein Zeuge hat am Kölner Rheinufer ein totes Kind gefunden und die Polizei alarmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die wichtige Hinweise geben könnten.

Der Mann entdeckte die Babyleiche am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr am Rheinufer in Köln-Riehl, wie die Kölner Polizei mitteilte. Der Bereich „An der Schanz“ in Höhe des Reisemobilhafens wurde großräumig abgesperrt.