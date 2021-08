Schwere Verkehrsunfälle in NRW : Spezialteams sollen Spuren an Unfallorten sichern

Köln 430 tödliche Unfälle gab es im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen. Bisher wurde die Unfallaufnahme uneinheitlich gehandhabt. Das soll sich nun mit dem Einsatz von mehr Spezialteams ändern.

In Düsseldorf, Köln und Essen gibt es sie schon, nun sollen weitere Teams zur Spurensicherung nach schweren Verkehrsunfällen in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden. Mit speziellen Fahrzeugen, Drohnen und Technik zum Auslesen digitaler Spuren sollen die Verkehrsunfallaufnahmeteams – kurz: VU-Teams – innerhalb der nächsten drei Jahre in 17 Kreispolizeibehörden eingerichtet werden. „Die Digitalisierung im Straßenverkehr betrifft auch die Spurensuche nach einem Unfall“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag im Polizeipräsidium Köln. „Was an einem Tatort die Spurensicherung ist, ist an einem Unfallort künftig das VU-Team.“