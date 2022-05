Polizei Köln gibt Details bekannt : „Bis ins Mark erschüttert“ – Neuer Missbrauchskomplex in NRW

Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel spricht auf einer Pressekonferenz neben Jürgen Haese (2.v.l.), Kriminalhauptkommissar, sowie Joachim Roth, Oberstaatsanwalt (2.v.r.) und Ulrich Bremer, Oberstaatsanwalt. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Nordrhein-Westfalen gibt es einen neuen Missbrauchskomplex, der noch größere Dimensionen als der in Bergisch Gladbach haben könnte. Ermittelt wird in 14 Bundesländern und in Österreich. Polizei und Staatsanwalt haben in Köln über Details informiert.

Als ein Spezialeinsatzkommando am 3. Dezember vergangenen Jahres das Haus eines 44-Jährigen in Wermelskirchen stürmt, ist der gerade in einer Videokonferenz mit seinen Kollegen. Die Kollegen denken beim Anblick der schwer bewaffneten Männer an einen Überfall und alarmieren den Notruf. Später erfahren sie, dass ihr Kollege wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen wurde. Ziel der Polizei war es, ihn am offenen Rechner zu überraschen, um den Computer nicht erst aufwendig entsichern zu müssen. Was die Ermittler im Haus finden, sprengt jedes Vorstellungsvermögen: 30 Terabyte Videos und Bilder. Ein Terabyte entspricht einem Papierstapel von 25 Kilometern Höhe, wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag in Köln verdeutlicht.

Die Ermittlungen stehen erst am Anfang, aber schon jetzt sagt Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel: „Wir haben Anlass zu der Befürchtung, dass dieser Missbrauchskomplex über alle anderen Fälle hinausgeht.“ Gemeint sind die Fälle Lüdge, Bergisch Gladbach und Münster. Die Kölner Polizei hat eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) namens „Liste“ eingesetzt. 40 Ermittler sind nun damit beschäftigt, die Unmengen Daten zu sichten und auszuwerten. „Es geht um schwerste sexualisierte Gewalt gegen Kinder“, sagt Schnabel. Er habe nur einen Ausschnitt der Bilder und Videos gesehen und sei „erschüttert und fassungslos“ angesichts der menschenverachtenden Brutalität. „Eine solche Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, die vor Schmerzen schreien, ist mir noch nicht begegnet und habe ich mir nicht vorstellen können“, sagt er. Joachim Roth, Leiter der Kölner Staatsanwaltschaft sagt: „Was ich gesehen habe, hat mich bis ins Mark erschüttert.“ Er habe eine hohe Achtung vor den Beamten, die sich der enorm belastbaren Aufgabe stellen, die Videos und Bilder auszuwerten.

Bislang werden dem 44-Jährigen 18 Taten zur Last gelegt, die er zwischen 2005 und Mitte 2019 begangen haben soll. Der Hinweis auf ihn kam vom Landeskriminalamt Berlin. Betroffen vom Missbrauch sind zwölf Kinder, die zwischen einen Monat und 14 Jahre alt waren. Die Hälfte der Kinder war nicht älter als drei Jahre. Der Tatverdächtige, der „im Kern geständig“ ist, wie es heißt, soll die Kinder als Babysitter kennengelernt haben. Er soll seine Dienste als Sitter auf verschiedenen Plattformen wie etwa Ebay angeboten haben. Die Kinder soll er in den Wohnungen der Familien missbraucht haben, manche zwei oder drei Mal, andere über Jahre immer wieder. Zu den Opfern gehören laut Polizei auch behinderte Kinder.

„Wir haben erst zehn Prozent der Daten ausgewertet“, sagt Schnabel. „Wir können noch nicht abschätzen, wie viele Täter und Opfer wir am Ende zählen werden.“ Über die Auswertung von Chats konnten die Ermittler mehr als 70 weitere Tatverdächtige ermitteln. 26 Verfahren laufen in Nordrhein-Westfalen, ermittelt wird aber auch in 14 weiteren Bundesländern und in Österreich. Der 44-Jährige aus Wermelskirchen hatte detaillierte Listen mit den Namen anderer Pädokrimineller, um seine Datenmengen irgendwie überblicken zu können, sagt BAO-Leiter Jürgen Haese. Über diese Listen kamen die Ermittler auf die weiteren Verdächtigen. Die Daten sämtlicher elektronischer Geräte im Haus des Mannes wurden im Dezember direkt vor Ort gesichert – das allein dauerte 17 Tage. Allein auf einer Festplatte waren 3,5 Millionen Bilder.

Eine erste Durchsicht der Bilder gebe keinerlei Spielraum für Interpretationen, sagt Haese. „Sie zeigen überwiegend den sexuellen Missbrauch von Kindern in nicht vorstellbarer Brutalität.“ Bei Jörg L., dem Täter aus Bergisch Gladbach (BAO Berg), der inzwischen eine lange Haftstrafe absitzt, seien auch viele harmlose Familien- und Urlaubsbilder unter den Missbrauchsdarstellungen zu finden gewesen. Dies sei hier nicht der Fall. Die Täter im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hatten teilweise eigene Kinder dazu erzogen und gebracht, den Missbrauch zuzulassen. „Das Anwenden von Gewalt wurde dort überwiegend abgelehnt“, sagt Haese. „Das ist hier anders.“ Im aktuellen Komplex seien Babys und Kleinkinder brutal vergewaltigt worden. Die Täter hätten sich in seitenlangen Chats ihre Gewaltphantasien beschrieben. Es deutet auch einiges daraufhin, dass Kinder betäubt wurden.