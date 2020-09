Vorfall in Köln : Einsatz in Reichsbürgerszene - Mit Schlagstock gegen Polizisten

Köln Eine der Reichsbürgerszene zugerechnete Frau hat am Dienstag in Köln zwei Polizisten angegriffen. Die Frau und ihr Sohn wurden in Gewahrsam genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als ihr 20-jähriger Sohn mit einer im Hosenbund steckenden Gaspistole hinzugekommen sei und die Beamten mit einem Teleskopschlagstock bedroht habe, hätten die Polizisten ihre Schusswaffen gezogen, teilte die Polizei mit. Sie hätten den Sohn aufgefordert, sich unverzüglich auf den Boden zu legen, was er auch getan habe.

Hintergrund des Einsatzes war der Auftrag einer Gerichtsvollzieherin, im Haus der 52-Jährigen auf Anordnung eines Gerichts Gas und Strom abzustellen. Da die Hauseigentümerin der Reichsbürgerszene zugerechnet wird, hatte die Gerichtsvollzieherin die Polizei um Unterstützung gebeten.

Auf dem Weg zu den Absperrventilen stießen die Polizisten auf eine Cannabisplantage und stellten die Indoor-Anlage sicher. Für die Dauer der Maßnahmen wurden Mutter und Sohn in Gewahrsam genommen.

(hsr/dpa)