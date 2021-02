Der Uerdinger Tulpensonntagszug hat in den vergangenen Jahr bis zu 80.000 Zuschauer angelockt. Da er in diesem Jahr ausfallen muss, stellen die Uerdinger Karnevalsvereine ihren Zug in mehr als 17 Modellwagen unter Beteiligung vieler lokaler Künstler zu einem rein digitalen Umzug nach.