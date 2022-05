Flüchtlingsunterkunft in Deutz : Kölner Polizei sucht Zeugen nach Fund eines toten Kindes

Köln Einen Tag nach dem Fund eines toten Jungen in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft ist noch unklar, wer die Mutter des Kindes ist und ob der Junge nach der Geburt gelebt hat.

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in einer Unterkunft für Geflüchtete in den Messehallen in Köln-Deutz haben die Ermittler noch keine heiße Spur. „Die Obduktion hat noch nicht abschließend ergeben, ob der Junge nach der Geburt gelebt hat oder nicht“, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln. Auch sei noch unklar, wer das Kind zur Welt gebracht hat und ob die Frau in der Unterkunft, in der Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, gelebt hat. „Die Zeugenvernehmungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagt der Sprecher.