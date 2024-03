Getöteter 15-Jähriger in Köln Warum musste Dara sterben?

Schon bei Tag ist der Hafen in Köln-Mülheim ein ruhiger Ort, an dem kaum Menschen sind. Zwei Männer streichen ein Boot, oben auf einem schmalen Weg joggt ein Mann. Nachts ist es hier stockfinster. Neben einem Schiffsanleger ist eine kleine Gedenkstätte, Tulpen und Narzissen stehen dort in Vasen, Rosensträuße liegen daneben. Zwischen Grablichtern und dem Foto eines lächelnden Jungen wurden ein Paar Boxhandschuhe abgelegt. Es werden die Handschuhe des Jugendlichen gewesen sein, Dara war sein Name, er wurde hier an diesem verlassenen Ort in der Nacht auf den 10. März getötet. „Du wirst nicht vergessen!“ steht auf einem eingerahmten Stück Papier am Tatort. Dara wurde nur 15 Jahre alt.