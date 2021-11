Verdacht der Körperverletzung im Amt : Mehrere Polizisten in Köln vom Dienst suspendiert

Mehrere Polizisten in Köln vom Dienst suspendiert

Polizeibeamte in Köln. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen mehrere Beamte der Kölner Polizei. Sie sollen bei einem Einsatz Gewalt angewendet haben. Ein 59-Jähriger starb mehrere Wochen später in einer Klinik.

Die Beamten im Alter von 24 bis 40 Jahren sind verdächtig, im April 2021 im Kölner Stadtteil Bickendorf bei einem Polizeieinsatz wegen Verkehrsunfallflucht „übermäßig Gewalt“ gegen einen 59-Jährigen angewendet zu haben. Der italienische Staatsangehörige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitteilte.

„Der Mann war nicht Beschuldigter im Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sondern ein Angehöriger“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage unserer Redaktion. Er soll sich in den Polizeieinsatz eingemischt haben, die Stimmung sei „angespannt“ gewesen. „Was sich dann konkret abgespielt hat, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen“, sagt Bremer. Ob der Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet hatte, die am Einsatz beteiligt waren, sei noch nicht abschließend geklärt.

Fakt ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass der Mann das Krankenhaus im April nach ambulanter Behandlung zunächst noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Einige Wochen später wurde er allerdings erneut im Krankenhaus aufgenommen, diesmal stationär. Im Juni verstarb er dort nach einem zweiwöchigen Aufenthalt. Seine Angehörigen machten daraufhin auf den Vorfall im April aufmerksam, woraufhin die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren einleitete und eine Obduktion des Verstorbenen anordnete. Ob sein Tod in einem ursächlichen Zusammenhang zu dem Geschehen im April 2021 steht, ist nun Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Mit den Ermittlungen ist die Polizei Bonn betraut. Zur genauen Zahl der Polizisten, gegen die ermittelt wird, machte Staatsanwalt Bremer zunächst keine Angaben, da in der Sache die Zeugenvernehmungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Beamten wurden vorläufig vom Dienst suspendiert. Hinweise auf ein möglicherweise ausländerfeindliches Motiv lägen bislang nicht vor, sagt Bremer.

Einige der Polizeibeamten stehen außerdem im Verdacht, sich mit weiteren Polizeibeamten in privaten Chat-Nachrichten über dienstliche Vorgänge ausgetauscht zu haben, die strafrechtlich relevant sein könnten. Dabei geht es nach Angaben von Bremer unter anderem um das mögliche Verabreden zur Anwendung von Gewalt. „Es waren keine Nachrichten in Gruppen-Chats, sondern in 1:1-Chats“, sagt Bremer. Beamte sollen sich dabei zu gemeinsamen Diensten verabredet haben, um eventuellen Widerstandshandlungen potentieller Beschuldiger „mit übermäßiger Gewalt zu begegnen“, wie Bremer sagt. Ob es auch tatsächlich zur Umsetzung solcher Vorhaben gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.