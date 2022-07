Rund 25.000 Teilnehmer : Im Oktober geht der Köln Marathon in die nächste Runde - die Anmeldungen laufen schon

Köln In den vergangenen Jahren musste der Köln Marathon coronabedingt abgesagt werden. Nun findet er am 2. Oktober 2022 wieder statt und die Anmeldungen laufen bereits. Alle Infos zum Sport-Event im Überblick.

Der Köln Marathon ist mit durchschnittlich 25.000 Anmeldungen die größte Laufveranstaltung im Bundesland Nordrhein-Westfalen und zusätzlich die viertgrößte in Deutschland. Coronabedingt musste der Wettlauf in den letzten beiden Jahren ausfallen. 2022 wird die Strecke nun wieder geöffnet, damit geht der Köln Marathon in die 24. Runde. Alle Infos zu dem Sport-Event sehen Sie hier im Überblick.

Wann findet der Köln Marathon 2022 statt?

Welche Wettkämpfe wird es in diesem Jahr geben?

Was sind die Teilnahmebedingungen für den Wettlauf?

Festival in Weeze : Parookaville ist ausverkauft – wie man trotzdem noch an Tickets kommt

Wie hoch ist das Startgeld beim Köln Marathon 2022?

Wie ist die Strecke beim diesjährigen Wettlauf?

Wie jedes Jahr starten auch in diesem Jahr alle Marathon-Teilnehmer in Deutz auf dem Ottoplatz und beenden ihre Route in der Komödienstraße am Fuße des Kölner Doms. Die genauen Routen und Verpflegungsstellen beim Marathon bzw. Halbmarathon können Sie sich hier anschauen.