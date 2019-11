Einsatz in Köln, Leverkusen, Bonn : Zoll-Razzia bei Türstehern und Sicherheitspersonal

Einsatz in Köln, Leverkusen, Bonn

Köln Der Kölner Zoll hat in der Nacht zu Samstag das Wach- und Sicherheitsgewerbe kontrolliert. Der Schwerpunkt lag auf Großveranstaltungen, Diskotheken und dem Wachschutz von Flüchtlingsunterkünften.

Von den drei Standorten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Köln, Bonn und Bergisch Gladbach waren knapp 100 Zöllner unterwegs. In 95 Objekten wurden 110 Firmen kontrolliert. "Mit unseren Kontrollen und Befragungen von mehr als 350 Arbeitnehmern, waren wir Bestandteil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in dieser Branche", sagt Pressesprecher Jens Ahland.