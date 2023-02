Parkplatz als Ausweichmöglichkeit Prozesse im Container – Kölner Landgericht hat Platzprobleme

Das Kölner Landgericht plant, künftig Prozesse auf einem Parkplatz durchzuführen – in Leichtbauhallen, in denen vier Sitzungssäle eingerichtet werden sollten. Dies bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage. „Eine europaweite Ausschreibung wird schnellstmöglich erfolgen, damit die Umsetzung so zeitnah wie möglich erfolgen kann“, teilte die Sprecherin mit. Zuerst hatte die „Bild“ über die Pläne berichtet. Der Grund für die geplanten Containerbauten: Es gibt immer mehr aufwendige Verfahren, die über Monate große Verhandlungssäle im Justizgebäude blockieren. So sollen Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden.