Landgericht befragt Kölner Erzbischof Woelki „Ich habe eigentlich nie eine Personalakte in der Hand“

„Ich kenne die Personalakte nicht persönlich und habe die Personalakte auch nicht in der Hand gehalten“, sagt Woelki. Er habe sie bis heute nicht gesehen. In dem Polizeibericht, der der Akte beilag, geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2001, als der Düsseldorfer Priester mit einem 16-jährigen obdachlosen Prostituierten sexuellen Kontakt am Kölner Hauptbahnhof hatte – was er selbst eingeräumt hat. „Ich habe damals gefragt: Liegt etwas vor?“, sagt Woelki. Die Frage sei im Gespräch mit den damaligen Leitern der Personalabteilung im Erzbistum gefallen. „Ich habe dann die Aussage erhalten, dass in der Personalakte nur Gerüchte gegen den Priester vorliegen“, sagt der 66-Jährige. Den sexuellen Kontakt des Priesters zu dem Minderjährigen bezeichnet er in der Befragung als „Begebenheit am Bahnhof“. „Das gehörte in meinen Augen zu den Gerüchten damals.“