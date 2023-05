Tag der Arbeit in Köln Fahimi kündigt harte Auseinandersetzungen um Arbeitnehmerrechte an

„Nur mit starken Gewerkschaften und unseren Tarifverträgen können wir der Profitgier etwas entgegensetzen“, sagte Fahimi laut Redemanuskript. „Sozialen Fortschritt muss man erkämpfen.“ Forderungen aus Teilen der Union nach einer Einschränkung des Streikrechts in besonders wichtigen Branchen erteilte sie eine Absage. „Ihr seid so systemrelevant, dass man Euch das Streikrecht absprechen will. Aber nicht so systemrelevant, dass man Euch ordentliche Löhne zahlen will“, kritisierte die Gewerkschafterin.