Kostenpflichtiger Inhalt: Kampf zurück ins Leben : Mit Mitte 30 im Pflegeheim

Lars Rembold im Aufenthaltsraum der Pflegeeinrichtung für junge Menschen in Köln-Porz. Foto: Martina Goyert

Köln Da es wenige Pflegeheime speziell für junge Menschen gibt, werden sie oft in Heimen mit Senioren untergebracht. Dort fühlen viele sich nicht nur einsam, sie werden auch nicht richtig gefördert. Besuch in einem Haus der Alexianer in Köln, in dem junge Pflegebedürftige leben.