Mordprozess in Köln Gewaltsamer Tod im Keller

Zwei der mutmaßlichen Täter, 20 und 21, müssen sich nun wegen Mordes vor dem Kölner Landgericht verantworten. Nach Bewertung der Staatsanwaltschaft liegen gleich drei Mordmerkmale vor: Habgier, Heimtücke und Verdeckungsabsicht. Die Fahndung nach den Komplizen läuft noch. Hassan A. und Abdul T. saßen am Dienstagmorgen im Gerichtssaal den beiden Söhnen des Mannes gegenüber, für dessen Tod sie verantwortlich sein sollen. Abdul T. soll dem Rentner die schweren Verletzungen im Keller zugefügt haben. Zur Tat schweigen beide seit ihrer Festnahme. Abdul T.s Verteidiger kündigten an, ihr Mandant sei „nicht geständig im Sinne der Anklage“. Die Angeklagten machten am ersten Prozesstag aber einige Angaben zu ihren Lebensläufen, die einige Ähnlichkeiten ausweisen. Beide stammen aus Syrien und sind im Jahr 2015 mit einigen Familienmitgliedern vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. In der Schule lernten sich die beiden in Osnabrück kennen. Abdul T. fehlte in der Schule so oft, dass er zunächst mit Arbeitsstunden, später mit Arrest bestraft wurde. Langfristige Jobs hatten später beide nicht. T. arbeitete ein paar Monate als Fahrer für ein Möbelunternehmen, A. in einem arabischen Supermarkt, später auch als Fahrer. Bei der Polizei hatte A. ausgesagt, er sei bei der Tat davon ausgegangen, es gehe um einen Einbruch. Er soll derjenige gewesen sein, der im Auto vor dem Haus des Seniors gewartet hatte.