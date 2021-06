Erste CSD-Demo in Köln vor 30 Jahren : „Wir wollten nur zeigen – es gibt uns“

Teilnehmer der ersten CSD-Demo in Köln am 7. Juli 1991. Foto: Stefan Worring / KSTA

Köln New Yorker Homosexuelle wehrten sich am 28. Juni 1969 gegen Polizeischikane, später entstand daraus der Christopher Street Day (CSD). Jochen Saurenbach hat vor 30 Jahren den Kölner Lesben- und Schwulentag mitgegründet und erinnert sich daran, wie die Teilnehmer der ersten CSD-Demo in Köln beschimpft wurden.