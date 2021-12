Prozess in Köln : Todkranke Welpen verkauft – mutmaßliche Hundehändler vor Gericht

Köln Eine Frau und ein Mann sollen schwer erkrankte Hundewelpen aus Rumänien über das Internet angeboten und verkauft haben. Die Hunde starben nach wenigen Tagen. Nun stehen die Verkäufer in Köln vor Gericht.

Als die Hundewelpen im Herbst vergangenen Jahres in Köln und im Umland an ihre Besitzer übergeben wurden, waren sie schon so krank und schwach, dass sie nur noch wenige Tage lebten. „Gib sie den Leuten direkt in den Arm“, war die Anweisung an die Frau, die die Welpen verkaufen sollte. So sollten die Käufer erst einmal nicht erkennen, dass der Hund sich kaum auf den Beinen halten konnte.