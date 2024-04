Holzkohle-Grills in der Kölner Weidengasse „Wir können die Fenster erst ab drei Uhr nachts öffnen“

Drei Jahre nach dem ersten Gutachten gab auch die Stadt Köln im März dieses Jahres ein zweites in Auftrag. Ergebnis: Die installierten Filteranlagen reichen nicht aus, um die Gerüche auf ein gesetzlich vorgeschriebenes Maß zu reduzieren. In der vergangenen Woche hat die Stadt nun fünf Restaurantbetreibern eine Ordnungsverfügung zugestellt. Eine Stadt-Sprecherin sagt: „Dieses Verfahren hat die Stilllegung der Holzkohlegrills zum Ziel.“ Das Ende der Holzkohlegrills in der Weidengasse bedeutet das aber noch nicht. Die Betreiber können Einspruch einlegen. Gleichzeitig wird sich nun wohl auch ein Gericht mit den Grills befassen: Einige Anwohner wollen in einem Zivilverfahren vor dem Landgericht Köln ein Verbot der Holzkohlegrills erwirken. Den Eingang der Klage bestätigte eine Gerichtssprecherin.