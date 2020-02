Steigende Pegelstände in NRW : Schifffahrt in Köln könnte wegen Hochwasser eingestellt werden

Düsseldorf/Köln In Teilen Deutschlands gibt es derzeit Hochwasser. Auch in Nordrhein-Westfalen steigen die Pegelstände teilweise deutlich. Für Köln könnte das Konsequenzen haben.

Heftiger Regen hat im Süden und Südwesten Deutschlands zahlreiche Flüsse über die Ufer treten lassen - darunter Saar, Mosel, Neckar und Donau. Auch am Rhein in Nordrhein-Westfalen steigen derzeit die Pegelstände. In Düsseldorf beispielsweise wurden am Dienstagnachmittag dem Hochwassermeldedienst Rhein zufolge 4,76 Meter gemessen, in Köln 5,42 Meter und in Duisburg-Ruhrort 6,08 Meter. Und die Pegel sollen dem zuständigen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) zufolge zumindest noch weiter weiter steigen, sagt Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia. „Im Oberlauf des Flusses in Süddeutschland sind die Wasserstände derzeit wegen der heftigen Regenfälle und der Schneeschmelze enorm hoch“, sagt Kaiser de Garcia, „das lässt auch hier die Pegel anschwellen.“ Das sei aber im Frühjahr nichts Ungewöhnliches.

Die Höchststände erwartet das Lanuv derzeit für die Nacht von Donnerstag auf Freitag. In Duisburg werden derzeit maximal 8,75 Meter erwartet, in Düsseldorf und Wesel maximal rund acht Meter. Für die Schifffahrt hat das nach aktueller Prognose keine Auswirkungen, heißt es vom Wasserschutzamt Rhein. Anders sieht es in Köln aus: Dort könnte der Pegel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehr als acht Meter ansteigen – ab 8,30 Metern wird die Schifffahrt dem zuständigen Stadtentwässerungsbetrieb zufolge eingestellt. Aufgrund der tiefen und nahe Rheinlage gelten in der Stadt zudem ohnehin andere Schutzmaßnahmen. „Einzelne Wege für Fußgänger und Radfahrer sind schon jetzt gesperrt“, sagt Sprecherin Marlene Willkomm. Schon ab 6,80 Metern sind Schiffe zudem angewiesen, in der Mitte des Flusses zu fahren. Das könnte schon morgen der Fall sein. Ab Freitag soll sich die Lage am Rhein in NRW dann allmählich wieder entspannen.

Stärker betroffen waren andere Teile Deutschlands: In Saarbrücken wurde am Dienstagmorgen die Stadtautobahn gesperrt, sie liegt direkt an der Saar. Ein Bach überschwemmte in Rheinland-Pfalz den Dorfkern der Gemeinde Aach bei Trier. Stürmisches Wetter ließ vielerorts außerdem Bäume umkippen; das führte etwa in Bayern zu Verspätungen und Ausfällen bei der Bahn. Für die nächsten Tage stellte der Deutsche Wetterdienst (DWD) ruhigeres Wetter in Aussicht. In Aach bei Trier kam das Wasser mitten in der Nacht. Ein Bach trat aus dem Bett und floss komplett durch den Ort. „So etwas habe ich als Ortsbürgermeisterin noch nicht erlebt“, sagte Bürgermeisterin Claudia Thielen am Dienstagmorgen. Hinzu kamen noch zwei Gräben, die überliefen. Die Folge: Etliche Keller seien vollgelaufen. „Die Einwohner sind sehr aufgeregt.“

