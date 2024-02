Ende einer Ära Kölner Hellers-Brauerei stellt Produktion ein

„Ich wende mich heute mit einer sehr traurigen Nachricht an euch“ – so beginnt das Statement von Anna Heller, der Geschäftsführerin der Brauerei Heller. Nach Jahrzehnten hat sich der Familienbetrieb in zweiter Generation nun entschlossen, die Produktion in der Roonstraße Mitte des Jahres einzustellen. „Wir sind traurig“, heißt es in dem Statement.