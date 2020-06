Cannabis an der Autobahn : Haschplantage bei Rodungsarbeiten an der A61 entdeckt

Haschplantage bei Rodungsarbeiten an der A61 entdeckt

Cannabis an der Autobahn

Die Plantage an der A61 Foto: RPO/Polizei Köln

Köln Eigentlich sollte eine Firma im Auftrag des Försters nahe der A61 bei Erftstadt Wald für einen Wildzaun roden: dabei stießen die Arbeiter auf eine frisch angelegte Haschplantage.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beauftragten Arbeiter am Freitag auf die Plantage mit 63 Stecklingen gestoßen. Sie waren in aufgeschnittenen Blumenerde-Säcken eingepflanzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um den oder die Urheber der Freiluft-Plantage zu finden.