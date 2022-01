Missbrauchsprozess in Köln : Pfarrer wird nach Zeugenaussage im Gericht verhaftet

Missbrauchsprozess in Köln

Köln Im Missbrauchsprozess gegen den Gummersbacher Priester Hans U. hat der Kirchenrechtler Günter Assenmacher erneut als Zeuge ausgesagt und eine Mitverantwortung bestritten. Am Nachmittag wurde Hans U. überraschend noch im Gerichtssaal festgenommen.

Bislang war der katholische Pfarrer Hans U. immer als freier Mann zum Prozess ins Kölner Landgericht gekommen. Doch nachdem am Donnerstag ein weiteres mutmaßliches Missbrauchsopfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen ihn ausgesagt hatte, ließ der Vorsitzende Richter den 70-Jährigen noch im Saal verhaften. Dies bestätigte Gerichtssprecher Jan Orth auf Anfrage unserer Redaktion. Weil die erneuten Vorwürfe gegen den Pfarrer sich auf mutmaßliche Taten beziehen, die noch nicht lange zurückliegen, bestehe nun Wiederholungsgefahr.

Seit November steht Hans U. nun vor Gericht. Er soll zwischen 1993 und 1999 in Gummersbach seine drei minderjährigen Nichten teils schwer sexuell missbraucht haben. In Wuppertal soll er 2011 ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben. Im Laufe des Prozesses melden sich immer mehr mutmaßliche Opfer beim Gericht. Noch ist unklar, wie viele weitere Frauen als Kinder und Jugendliche von U. missbraucht worden sein könnten. Unter ihnen ist auch die ehemalige Pflegetochter des Geistlichen. U. soll sie mehrfach vergewaltigt haben. Sie wurde als Jugendliche zweimal schwanger und trieb ab, wie sie im Prozess aussagte.

Im Verfahren geht es auch um die Rolle des Erzbistums Köln . Am Vormittag wurde erneut der frühere Offizial Günter Assenmacher vernommen. Als oberster Kirchenrichter des Erzbistums wurde Assenmacher 2010 erstmals mit dem Fall U. konfrontiert, weil der Priester in einem anonymen Schreiben des sexuellen Missbrauchs seiner Nichte beschuldigt wurde. Die schriftlichen Aussagen der Nichte seien zwar „detailreich und plausibel“ gewesen, wie Assenmacher sagt. „Aber die Darlegung krankte daran, dass die Person die Aussage nicht wiederholte.“ Wohl auf Druck ihrer Familie hatte die Jugendliche die Anzeige gegen ihren Onkel zurückgezogen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurden zunächst eingestellt.

Die Frage ist, ob das Erzbistum trotzdem eigene Ermittlungen hätte anstellen müssen. Schon bei der ersten Befragung Assenmachers war in der vergangenen Woche deutlich geworden, dass man damals „mit wenig Engagement viel in Erfahrung hätte bringen können“, wie der Vorsitzende Richter sagte. So übernachteten etwa ständig Mädchen im Pfarrhaus.