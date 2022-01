Ex-Kirchenrichter als Zeuge in Missbrauchsprozess : „Wir haben uns gefragt: Was können wir hier beweisen?“

„Wir haben uns gefragt: Was können wir hier beweisen?“

Ex-Kirchenrichter als Zeuge in Missbrauchsprozess

Günter Assenmacher, früherer Kirchenrichter des Erzbistums Köln, an der Sicherheitskontolle des Kölner Landgerichts. Er war im Prozess gegen einen Priester erneut als Zeuge geladen. (Archiv) Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Im Missbrauchsprozess gegen einen Gummersbacher Priester hat der Kirchenrechtler Günter Assenmacher erneut als Zeuge ausgesagt. Es tue ihm leid, dass bei Bekanntwerden der ersten Vorwürfe seitens des Kölner Erzbistums nicht mehr unternommen worden sei, sagte er.

Im Missbrauchsprozess gegen den 70 Jahre alten katholischen Pfarrer Hans U. wurde erneut der frühere Offizial des Kölner Erzbistums, Günter Assenmacher, im Kölner Landgericht vernommen. Als oberster Kirchenrichter des Erzbistums wurde Assenmacher 2010 erstmals mit dem Fall U. konfrontiert, weil der Priester in einem anonymen Schreiben des sexuellen Missbrauchs seiner Nichte beschuldigt wurde. Die schriftlichen Aussagen der Nichte seien zwar „detailreich und plausibel“ gewesen, wie Assenmacher sagt. „Aber die Darlegung krankte daran, dass die Person die Aussage nicht wiederholte.“ Wohl auf Druck ihrer Familie hatte die Jugendliche die Anzeige gegen ihren Onkel zurückgezogen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurden zunächst eingestellt.

Die Frage ist, ob das Erzbistum trotzdem eigene Ermittlungen hätte anstellen müssen. Schon bei der ersten Befragung Assenmachers war in der vergangenen Woche deutlich geworden, dass man damals „mit wenig Engagement viel in Erfahrung hätte bringen können“, wie der Vorsitzende Richter sagte. So übernachteten etwa ständig Mädchen im Pfarrhaus.