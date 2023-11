Kölner Gerichtsurteil Traubenzucker löste Großeinsatz aus – Mann muss Schadenersatz zahlen

Mit einem verdächtigen Pulver löste er 2018 einen Großeinsatz aus – nun muss ein Mann einen Teil der Kosten dafür tragen. Am Dienstag verurteilte das Kölner Amtsgericht den 53-Jährigen in einem Zivilstreit zur Zahlung von rund 1200 Euro Schadenersatz an das Land NRW, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.