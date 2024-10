Klage in erster Instanz verloren Gericht verhandelt Sportwetten-Streit in Kölner Schulnachbarschaft

Der Kläger betreibt sein Geschäft in der jetzigen Form seit 2017. Zuvor wurde an dem Standort seit 2003 der Betrieb eines Wettbüros für Pferde- und Sportwetten als Vergnügungsstätte geduldet. Nun vermittelt die Firma Sportwetten an einen Anbieter mit Sitz in Malta. Diese hatte ihre Erlaubnis (Konzession) für ein seit 2011 gültiges Gesetz im Oktober 2020 erhalten.