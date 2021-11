Erster Antrag auf Muezzin-Ruf in Köln : Gebetsruf mit 85 Dezibel

Ilhan Kilic (l.) und Ekrem Yanar im Gebetsraum ihrer Moschee in Köln-Mülheim. Yanar ruft hier seit vielen Jahren als Muezzin zum Gebet auf. Foto: Claudia Hauser

Köln Lange geschah nichts, nachdem Köln Anfang Oktober ein Modellprojekt gestartet hat. Nun stellte eine kleine Moscheegemeinde im Stadtteil Mülheim einen ersten Antrag, den Muezzin-Ruf per Lautsprecher ins Freie übertragen zu dürfen. Wir haben sie besucht.

Ein ums andere Mal geht die Tür auf am frühen Freitagnachmittag beim Verein der türkisch-islamischen Kulturgemeinde in Köln-Mülheim. Auf dem Tisch stehen Tee und Gebäck, vor dem Freitagsgebet in der Ehl-i Beyt Moschee ist noch Zeit für einen kurzen Plausch für die Männer, die zu früh da sind. Ekrem Yanar ist der Muezzin der Gemeinde, zwischen 12 und 13 Uhr ruft er die Gläubigen zum gemeinschaftlichen Gebet, seit vielen Jahren schon. „Ich mache das mit einem Mikrophon hier im Gebetsraum, draußen ist davon nichts zu hören“, sagt der 58-Jährige.

Das soll sich bald ändern. Die Moschee-Gemeinde hat als erste in Köln einen Antrag gestellt auf Genehmigung eines öffentlichen Muezzin-Rufs. Yanars Stimme würde dann über einen Lautsprecher nach draußen schallen. Ilhan Kilic aus dem Vereinsvorstand hat den Antrag bei der Stadt Köln eingereicht. „Mir war gar nicht klar, dass wir die Ersten sind“, sagt der 51-Jährige.

Seit dem 8. Oktober können Moscheegemeinden den Antrag stellen – Kölns Oberbürgermeistern Henriette Reker (parteilos) hatte das zweijährige Modellprojekt vorgestellt und von einem Zeichen gegenseitiger Akzeptanz und dem Recht auf freie Religionsausübung gesprochen. „Wenn wir in unserer Stadt neben dem Kirchengeläut auch den Ruf des Muezzins hören, zeigt das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und gelebt wird“, sagte Rekers. Doch keine der mehr als 40 Moscheegemeinden zeigte zunächst Interesse. „Vielleicht haben einige Angst, es könnte etwas passieren, dass es Unmut gibt, vielleicht sogar einen Anschlag“, sagt Ilhan Kilic. Mit der Vorstellung des Modellprojekts hatte Reker nämlich bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Obwohl über Wochen kein einziger Antrag bei der Stadt einging, hagelte es Kritik, der Muezzin-Ruf könne als Machtdemonstration umstrittener muslimischer Verbände verstanden werden, konservative Strömungen könnten in den Gemeinden gestärkt werden, hieß es.

Blick auf die Ehl-i Beyt Moschee in Köln-Mülheim. Hinter dem Tor ist ein Lautsprecher, über den der Muezzin-Ruf bald zu hören sein könnte. Foto: Claudia Hauser

„Es gibt viele Vorurteile“, sagt Ilhan Kilic. „Aber was die Kirchenglocken für die Christen sind, ist für uns eben der Gebetsruf des Muezzins, Frau Rekers Schritt hat uns sehr gefreut.“ Die Gemeinde besteht seit 1980. „Bisher hatten wir nie Probleme hier im Viertel.“ Sie ist mit 170 Mitgliedern klein, etwa 40 Gläubige kommen in der Regel zum Freitagsgebet, dem wichtigsten Gebet der Woche im Islam. Die Besonderheit besteht darin, dass der Imam der Moschee vor dem Gebet die Freitagspredigt hält. Bevor die Stadt nun über den Antrag entscheidet, muss Kilic die Nachbarn per Informationsschreiben über die Pläne informieren und darin einen Ansprechpartner benennen. In dem Flyer muss stehen, dass der islamische Gebetsruf freitags zwischen zwölf und 15 Uhr ertönen wird, maximal fünf Minuten lang.

Für die kleine Mülheimer Moschee wurde vorab festgelegt, dass der Lautsprecher im Hof den Schallpegel von 85 Dezibel nicht überschreiten darf. „Da waren wir ein wenig enttäuscht“, sagt Ekrem Yanar. Der Verkehr auf einer Hauptverkehrsstraße verursacht in etwa diesen Geräuschpegel. „Wenn ich etwas lauter spreche, sind das vermutlich auch schon 85 Dezibel – ohne Verstärker“, sagt Yanar. Eigentlich steigt ein Muezzin für den Gebetsruf auf ein Minarett, den schmalen Turm an der Moschee. „Haben wir leider nicht“, sagt der Muezzin.

Die Moschee liegt nicht weit entfernt von der Keupstraße, wo Meral Sahin ein Geschäft für Hochzeitsartikel führt. Als Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße setzt sie sich seit 1995 für die Belange der Anwohner ein. Sie glaubt nicht, dass die Moscheegemeinden aus Angst keine Anträge gestellt haben. „Es gibt einfach keinen Bedarf“, sagt sie. „Wir haben heute alle Smartphones und dadurch weiß man, wann das Gebet ist.“ Sie findet die ganze Diskussion um den öffentlichen Gebetsruf unwichtig, wie sie sagt. „Es gibt größere Probleme, die wir lösen müssen, und wenn sich von zehn Anwohnern nur zwei über den Ruf aufregen, ist das schon zu viel.“ Sie betont, selbst gläubig zu sein und zu beten, „aber ich brauche dieses Signal nicht.“ Viel wichtiger sei, Verständnis füreinander aufzubringen. „Ich wünsche mir, dass wir uns alle gegenseitig respektieren.“ Ein Mann, der gegenüber der Moschee wohnt, sagt: „Solange der Ruf nicht in aller Herrgottsfrüh ist, würde mich das nicht stören.“ Eine ältere Frau meint: „Ich muss sagen, ich fände es befremdlich.“

Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt der Religionen (Ditib) in Köln-Ehrenfeld teilte zum Modellprojekt mit: „In anderen Städten ist der öffentliche Gebetsruf zum Freitagsgebet längst möglich und unproblematisch.“ Deshalb begrüße man die Entscheidung der Stadt ausdrücklich. „Dies ist Ausdruck der Beheimatung der Muslime, die bereits seit Generationen in Deutschland als selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft leben.“ Ob die Ditib am Projekt teilnehmen wird, ist aber noch unklar. „Wir haben noch keinen weiteren Antrag vorliegen, zehn Gemeinden haben aber Interesse bekundet“, sagte eine Stadt-Sprecherin am Freitag. Die Ditib hat noch fünf weitere Moscheen in Köln.