Schwere Unfälle in NRW Tod auf den Gleisen – Bundespolizei und Bahn warnen vor Gefahr

Um auf die Lebensgefahr aufmerksam zu machen, gibt es immer wieder Informationskampagnen von Bundespolizei und Deutscher Bahn. Am Mittwoch wurden etwa Warnbanner am Bahnhof Düren aufgehängt, weitere Orte sollen folgen. Präventionsteams gehen regelmäßig an Schulen, um Schüler für das Thema zu sensibilisieren. „Gerade von jungen Menschen werden die Gefahren unterschätzt“, sagt ein Bahnsprecher. Ein Phänomen, das zunimmt: „Fotos auf Bahngleisen, die dann in den sozialen Medien geteilt werden“, sagt der Sprecher. Bei einer solchen Selfie-Aktion kam im Januar eine 20-Jährige in Baden-Württemberg ums Leben.