Lange Haftstrafe gefordert : Prozess um Schienensabotage auf ICE-Strecke Köln-Frankfurt

Wiesbaden Im Prozess um mutmaßliche Sabotage auf der ICE-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Haft für den Angeklagten gefordert.

Die Anklagevertreterin plädierte am Montag vor dem Wiesbadener Landgericht unter anderem auf versuchten Mord. Die Verteidigung verlangte einen Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann Mitte März 2020 nahe der Theißtalbrücke bei Niedernhausen in Hessen auf 83 Metern der ICE-Strecke Schienenbefestigungen abmontiert hat. Der Mann habe es zumindest billigend in Kauf genommen, dass ein ICE entgleisen würde - wodurch viele Menschen hätten sterben können. Per Telefon warnte der Angeklagte später die Bundespolizei. Die Verteidigung sieht darin einen strafbefreienden Rücktritt von der Tat.