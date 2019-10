Zwischen Köln und Frankfurt : Feuerwehr übt Rettung von Verletzten aus brennendem ICE in Tunnel

Feuerwehr übt Rettung von Verletzten aus brennendem ICE in Tunnel

Bad Hennef Rund 180 Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Samstag die Rettung von Verletzten aus einem im Tunnel liegen gebliebenen ICE-Zug geübt.

„Unsere Planung hat sich bewährt“, sagte der Brandmeister des Rhein-Sieg-Kreises, Dirk Engstenberg, nach Abschluss der Übung bei Bad Hennef am Samstag. „Im Tunnel muss man mit deutlich mehr Kräften arbeiten, weil der Einsatz sehr kräftezehrend ist.“

Für den Probeeinsatz war auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln in der Nacht extra ein Teilstück gesperrt worden. Das Szenario: Ein ICE geriet in Brand und kam zum Stehen, innen drin entwickelte sich jede Menge Rauch. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von fünf freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung mussten den Brand bekämpfen und gleichzeitig die verletzten Insassen - in diesem Fall schwere Übungspuppen - aus dem Tunnel retten.