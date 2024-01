Produktion in Köln Ford will E-Auto ab Juni serienmäßig produzieren

Ursprünglich sollte der kompakte Geländewagen schon Ende vergangenen Jahres an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Wegen eines neuen Batterie-Standards kam es aber zu der Verzögerung. Dadurch wurde der ohnehin schon beträchtliche Vorsprung der Konkurrenz in Sachen Elektroautos noch größer. Der Serienstart des zweiten Elektro-Modells der Kölner Ford-Werke ist für Ende dieses Jahres geplant. Der Autokonzern hat seine Europazentrale in Köln, inklusive Produktion, Entwicklung und anderer Bereiche sind knapp 14.000 Beschäftigte an dem Standort tätig.