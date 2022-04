Nach Corona-Pause : Fitnessmesse Fibo startet in Köln wieder mit Besuchern

In Köln kann man bei der Fibo wieder seine Fitness messen - und Athleten bestaunen (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln In Köln startet am Donnerstag wieder die Fitnessmesse Fibo. Dort zeigen Athleten, wie ihr Body in Form bleibt. Veranstalter rechnet mit 50.000 Besuchern.

Ob schweißtreibendes Gerätetraining oder Bodybuilding-Shows: Nach einer Corona-Pause öffnet die Kölner Fitnessmesse Fibo am Donnerstag (9.00 Uhr) wieder für Besucher. Die ersten zwei Tage ist nur Fachpublikum zugelassen, etwa Studiobetreiber und Händler. Am Samstag und Sonntag sind die Kölner Messehallen dann auch für den normalen Publikumsverkehr geöffnet. Besucher können unter Anleitung von Trainern Geräte ausprobieren, Yoga machen oder Sportgetränke probieren. In Corona-Zeiten hat das Gesundheitsbewusstsein nach Darstellung der Fitnessbranche zugenommen, daher steht der Überbegriff Gesundheit über allem.

Auch Prominente wollen den Besucherinnen und Besuchern Fitness-Tipps geben, zum Beispiel der Schauspieler und ehemalige Bodybuilder Ralf Moeller (63). Zu den Trends, die auf der Messe ausgestellt sind, gehören etwa spielerische Digitalkomponenten, die Anwender von Fitnessgeräten motivieren und bei der Stange halten sollen.

2019 kamen 145.000 Besucher zu der Fibo, dieses Jahr rechnen die Veranstalter allerdings nur mit etwa 50.000 Besuchern. 2020 hatte es eine reine Online-Version der Messe gegeben, 2021 fiel das Branchenevent komplett aus. Nun wagen die Fibo-Macher einen Neustart. Die Fibo ist nach eigener Darstellung die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Neben Gerätehersteller und Dienstleistern mischen auch Vertreter von Fitnessstudios mit.

(kag/dpa)