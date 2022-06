Weiteres Ermittlungsverfahren in Köln : Polizei nimmt 33-Jährigen wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs fest

Weiteres Ermittlungsverfahren in Köln

Ein Mann ist in Köln wegen Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden.(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln In Köln läuft ein Verfahren gegen einen 33-Jährigen, der vier Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der Fall hat Parallelen zum Wermelskirchener Verfahren. Die Mutter einer Vierjährigen hatte die Ermittlungen mit einer Anzeige ins Rollen gebracht.

Die Kölner Polizei hat am Freitag einen 33 Jahre alten Kölner wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von vier Kindern an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Zollstock festgenommen. Dies teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Nach ersten Ermittlungen zu den Fotos und Videos auf seinem Mobiltelefon handelt es sich bei den Opfern um Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, darunter ist auch ein behindertes Kind.

Der 33-Jährige soll seine Dienste als Betreuer auf einer Internetplattform angeboten und die Betreuungssituation für die Taten ausgenutzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Richter des Amtsgerichts Köln am 3. Juni Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte schweigt zu den Tatvorwürfen. Die Sicherung und Auswertung der auf externen Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten, Mobiltelefonen sowie PCs, Laptops und Tablets gespeicherten Daten dauert an.

Missbrauchsfälle in Wermelskirchen entfachen erneut Debatte um Datenschutz

Der Missbrauchskomplex von Wermelskirchen, in dessen Mittelpunkt ein 44-Jähriger steht, hat nach Angaben der Ermittler eine Dimension an Brutalität, die die anderer Komplexe übersteigt. Der Hauptbeschuldigte habe im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und sich so seinen Opfern nähern können. Mit Dutzenden weiteren Männern habe er zudem kinderpornografische Bilder und Videos „unvorstellbarer Brutalität“ getauscht.