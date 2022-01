Prozess gegen Ex-Kommunalpolitiker aus Köln : „Weltbild im politisch rechten bis rechtsextremen Bereich“

Der Angeklagte (l.) neben seinem Verteidiger Mutlu Günal im Kölner Landgericht. (Archivbild) Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Migrantenfeindliche Postings auf Facebook und illegale Waffen im Haus: Im Prozess gegen einen ehemaligen CDU-Politiker geht es auch um die Frage, ob er ein rassistisches Motiv gehabt haben könnte, als er auf einen 20-Jährigen schoss und ihn schwer verletzte.

Der Prozess gegen den ehemaligen Kölner Bezirkspolitiker Hans-Josef Bähner, der auf einen 20-Jährigen geschossen haben soll, geht in die Verlängerung. Der Vorsitzende der 14. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts hat zwei weitere Verhandlungstage bis Ende Januar terminiert.

Das Gericht hat sich am Dienstag vor allem noch eingehender mit der Frage beschäftigt, ob der ehemalige CDU-Politiker den 20-Jährigen und dessen drei Freunde rassistisch beleidigt hat. Beschimpfungen wie „Drecksausländer“ und „Scheiß-Kanaken“ soll Bähner in der Tatnacht am 30. Dezember 2019 gerufen haben. Laut Anklage hatte er sich über die Männer geärgert, weil die an der Grundstücksgrenze zu seinem Haus gegen Mitternacht Musik hörten, Alkohol tranken und sich laut unterhielten. Bähner nahm eine Pistole aus einem Schrank im Haus und ging zu der Gruppe.

Der 74-Jährige streitet ab, sie dann rassistisch beleidigt zu haben. „Mein Wortschatz beinhaltet keinerlei rassistische Vokabeln“, sagte er. Sein Verteidiger Mutlu Günal hatte den direkten Zeugen der Tat im Prozess vorgehalten, dass sie bei einer ersten Befragung durch die Polizei zwar verschiedene Beschimpfungen genannt, aber erst bei der zweiten Befragung von rassistischen Beleidigungen gesprochen hatten.

Ein Arzt des Klinikum Merheims erinnert sich am Dienstag im Zeugenstand aber zumindest vage daran, dass das Opfer in jener Nacht in der Notaufnahme auch von rassistischen Äußerungen erzählt habe. Er kann sich aber nicht an den genauen Wortlaut erinnern. Der 20-jährige Verletzte hatte Wunden an Arm und Schulter. Bähner soll seine Pistole aus nur fünf Zentimetern Entfernung auf ihn abgefeuert haben – er selbst sagt, der Schuss habe sich aus Versehen im Handgemenge gelöst. Die Kugel trat im Oberarm des Opfers ein und an der Schulter wieder aus.

Rechtsanwältin Edith Lunnebach, die das Opfer in der Nebenklage vertritt, hat nun die Ladung weiterer Zeugen beantragt. So soll ihrer Auffassung nach ein Kriminalhauptkommissar befragt werden, der das Facebook-Profil des Angeklagten gesichert hat, das in Teilen schon gelöscht worden war. Bähner soll dort zahlreiche migrantenfeindliche Postings geteilt haben. Im Prozess waren einige bereits gezeigt worden. Bähner äußerte sich in dem sozialen Netzwerk immer wieder auch kritisch gegenüber der Migrationspolitik seiner damaligen Partei und hetzte gegen Geflüchtete. Lunnebach spricht von einem Weltbild des Angeklagten, das „im politisch rechten bis rechtsextremen Bereich angesiedelt ist“.

Im Haus des Angeklagten wurden mehrere, teils illegale Waffen, etwa 80 Kilogramm Munition und vier Kilogramm Schwarzpulver sichergestellt. Hinter der bürgerlichen Fassade Bähners verstecke er eine Gesinnung, die „in höchstem Maße gefährlich ist“, wie Lunnebach sagt. Sie beantragte deshalb, zusätzlich einen soziologischen Sachverständigen zu hören. Das Gericht lehnte die Anträge ab, nachdem der Staatsanwalt ausgeführt hatte, bereits ein umfassendes Bild von der politischen Gesinnung des Angeklagten zu haben.