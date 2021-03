Vermeintliches Vergewaltigungsopfer in Köln : „Wenn jetzt von allen Seiten draufgehauen wird, wird der Mut mancher Frauen schwinden“

Mit großem Aufwand hat die Kölner Polizei in der vergangenen Woche nach Spuren im Stadtwald gesucht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Die Kölner Polizei ermittelt nun gegen die Frau, die eine Vergewaltigung im Stadtwald angezeigt hatte. Staatsanwaltschaft und Opferschützer mahnen zur Zurückhaltung, solange die Ermittlungen noch laufen.

Der Fall einer Frau aus Köln, die am vergangenen Mittwoch eine Vergewaltigung im Kölner Stadtwald angezeigt hat, beschäftigt weiterhin Polizei und Staatsanwaltschaft. „Wir haben jetzt zwei Ermittlungsverfahren, eines gegen Unbekannt wegen Vergewaltigung und eines gegen die Frau wegen des Anfangsverdachts des Vortäuschens einer Straftat“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Bei den rechtsmedizinischen Untersuchungen waren Zweifel an der Aussage der Frau aufgekommen. „Wir wollen aber noch nicht ausschließen, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde, wir wissen es einfach noch nicht“, sagt Bremer. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Am Montag hatten die Ermittler über die überraschende Wendung in dem Fall informiert, nachdem vergangene Woche ein Großaufgebot der Polizei den Kölner Stadtwald rund um den vermeintlichen Tatort nach Spuren durchsucht und mögliche Zeugen gesucht hatte.

Irmgard Kopetzky berät beim Kölner Verein „Frauen gegen Gewalt“ vergewaltigte und traumatisierte Frauen. Sie hofft, dass die Wendung nicht dazu führt, dass Frauen sich dadurch weniger trauen, Sexualstraftaten anzuzeigen. Dieser Schritt sei für viele ohnehin schon sehr schwer. „Man muss erstmal sehen, wie ernst die Polizei den Fall genommen hat – sie hat ja wirklich sofort alles Mögliche unternommen nach der Anzeige der Frau und ist sehr um Aufklärung bemüht“, sagt Kopetzky. „Es kommt jetzt sehr darauf an, wie mit dem Fall in der Öffentlichkeit umgegangen wird – seitens der Polizei, aber auch seitens der Medien und der Menschen, die das Ganze in den sozialen Netzwerken kommentieren“, sagt Kopetzky. „Wenn jetzt von allen Seiten draufgehauen wird, wird der Mut mancher Frauen natürlich schwinden.“ Sie mahnt zur Zurückhaltung, solange vieles noch unklar ist. Im Laufe der Jahre hat sie schon einige Fälle erlebt, bei denen Frauen auf ganz unterschiedliche Art um Hilfe gebeten haben. „Manche Frauen zeigen Vergewaltigungen an, um überhaupt einmal ihr Schweigen zu brechen“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin. „Sie berichten dann von einem Fremdtäter, obwohl der eigentliche Täter ein naher Verwandter ist.“

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2019 15.174 Sexualstraftaten angezeigt, im Vergleich zum Vorjahr sind das 1098 Fälle mehr. In 2282 Fällen handelte es sich um schwere Sexualdelikte wie sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Die Dunkelziffer ist hoch. „Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Fallzahlen zehn bis 20 Mal höher sind“, sagt Kopetzky. Die Zahlen für 2020 werden im März in der Kriminalstatistik veröffentlicht. In der Corona-Pandemie kommt es bei der Kölner Beratungsstelle gerade vermehrt zu Anfragen nach einer Rechtsberatung. „Dabei geht es aber oft gar nicht um aktuelle Fälle, sondern um Taten, die schon länger zurückliegen“, sagt Kopetzky. „Wir haben den Eindruck, dass viele Frauen die Zeit gerade nutzen, um auch schwere Themen anzugehen, die sie vielleicht auch jahrelang verdrängt hatten.“

Der Kölner Verein rät nicht grundsätzlich dazu, eine Anzeige zu erstatten, sondern zeigt den Frauen auf, was dafür und was dagegen spricht. „Meine Erfahrung ist, dass Frauen, die den Weg gehen, dadurch einen Teil ihrer Selbstbestimmtheit zurück erlangen, weil sie sich wehren, Grenzen aufzeigen, für sich einstehen“, sagt Kopetzky. Bei den polizeilichen Vernehmungen und im Gericht werden sie aber an die Gefühle und Erlebnisse erinnert, die sie vielleicht verdrängt haben und die sie am liebsten vergessen würden. „Das wird von vielen Frauen als sehr belastend empfunden.“ Kopetzky und ihre Kolleginnen, die alle ehrenamtlich arbeiten, versuchen den Frauen klar zu machen, dass es nicht an ihnen liegt, wenn ein Beschuldigter frei gesprochen wird – aus Mangel an Beweisen etwa. „Ein Problem ist: Es gibt oft keine Zeugen bei Sexualstraftaten“, sagt Kopetzky.

Dass eine Frau aus dem Nichts überfallen wird ist bei Sexualdelikten eher selten. „Die meisten Frauen haben die Täter gekannt, manchmal sind es die Partner oder jemand aus dem Freundes- oder Kollegenkreis“, sagt Kopetzky. „Je näher der Täter einem ist, desto schwieriger wird es, ihn anzuzeigen.“ Sie hat viele Frauen erlebt, die erst sehr spät Hilfe suchen, weil sie merken, dass sie es nicht schaffen, allein mit den Folgen der Tat klarzukommen. „Sie bekommen Schlafstörungen, Panikattacken, werden krank und merken, dass es nicht gelingt, alles zu verdrängen und die Fassade aufrecht zu erhalten.“ Viele erlebten im Freundeskreis Gegenwind und Abschwächungsversuche, wenn sie anfangen, darüber zu sprechen, wie Kopetzky sagt. „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf – man müsste dann ja auch als Freundin Konsequenzen ziehen, sich vom Täter abwenden, Stellung beziehen. Die Frauen bekommen bei Unverständnis im Freundeskreis dann häufig das Gefühl, nun völlig die Kontrolle zu verlieren.“