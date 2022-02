Regelung für Straßenkarneval : Köln erklärt gesamte Stadt zur Brauchtumszone

Köln Die Landesregierung hat den Karneval in abgegrenzten Bereichen erlaubt. In Köln fällt das gesamte Stadtgebiet darunter. Damit wolle man aber die Stadt nicht zur Partyzone erklären, hieß es. Flächendeckend kontrolliert wird aber nicht.

Blome appellierte an alle Feierwilligen, mit den in Köln geschaffenen Möglichkeiten verantwortungsvoll umzugehen. „Feiern um jeden Preis kann es nicht geben“, sagte Blome, „und es lohnt sich nicht, ohne einen tagesaktuellen Test nach Köln zu kommen.“ In Betracht gezogen werde auch, in bestimmten Bereichen je nach Lage die Menge der Feiernden zu begrenzen, erklärte Büscher. Für Veranstaltungen in abgegrenzten Bereichen gilt ohnehin ein Kapazitätslimit von 750 Besuchern. In Kneipen dürfen sich nur so viele Menschen aufhalten, wie von der Konzession her erlaubt. Dies werde auch kontrolliert. Generell würden bei Verstößen gegen die Regeln empfindliche Bußgelder drohen. In welchem Zeitraum Köln sich in eine Brauchtumszone verwandelt, will die Stadt noch per Allgemeinverfügung verkünden.